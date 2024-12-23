Президент Словаччини чекає від Фіцо інформації про зустріч з Путіним

Президент Словаччини Петер Пеллегріні очікує від прем'єр-міністра Роберта Фіцо більше інформації про результати його зустрічі з главою Росії Владіміром Путіним.

Про це TASR повідомили в канцелярії президента Словаччини, пише "Європейська правда".

Президент вважає, що візит до Москви був не лише політично мотивованим кроком, який може суттєво зашкодити Словаччині в очах Європейського Союзу і НАТО.

"Безумовним обов'язком прем'єр-міністра є захист національних інтересів Словаччини, включаючи постачання нафти і газу для потреб Словаччини і партнерів по трубопроводу через Україну, а також постачання ядерного палива", – заявив Пеллегріні.

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З іншого боку, за його словами, переговори з російським лідером під час війни, яка ведеться проти України, мають особливо сильний зовнішньополітичний вимір, враховуючи членство Словаччини в ЄС та НАТО.

Президент нагадує, що на початку цього року він, Фіцо та голова Національної ради Словацької Республіки Петр Жига підписали декларацію трьох найвищих конституційних посадових осіб Словацької Республіки, в якій вони зобов'язалися "підтримувати наше беззаперечне членство в Європейському Союзі та НАТО".

"Я вірю, що ця декларація залишається в повній мірі дійсною, і що всі три представники, які її підписали, будуть підтримувати її як на словах, так і на ділі", – зазначив Пеллегріні.

У неділю 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини прибув з робочим візитом до Москви, де провів переговори з Путіним.

На переговорах обговорювалися питання міжнародного порядку денного, а також транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.