Президент Словакии ждет от Фицо информации о встрече с Путиным

Президент Словакии Петер Пеллегрини ожидает от премьер-министра Роберта Фицо больше информации о результатах его встречи с главой России Владимиром Путиным.

Об этом TASR сообщили в канцелярии президента Словакии, пишет "Европейская правда".

Президент считает, что визит в Москву был не только политически мотивированным шагом, который может существенно повредить Словакии в глазах Европейского Союза и НАТО.

"Безусловной обязанностью премьер-министра является защита национальных интересов Словакии, включая поставки нефти и газа для нужд Словакии и партнеров по трубопроводу через Украину, а также поставки ядерного топлива", – заявил Пеллегрини.

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С другой стороны, по его словам, переговоры с российским лидером во время войны, которая ведется против Украины, имеют особенно сильное внешнеполитическое измерение, учитывая членство Словакии в ЕС и НАТО.

Президент напоминает, что в начале этого года он, Фицо и председатель Национального совета Словацкой Республики Петр Жига подписали декларацию трех высших конституционных должностных лиц Словацкой Республики, в которой они обязались "поддерживать наше безоговорочное членство в Европейском Союзе и НАТО".

"Я верю, что эта декларация остается в полной мере действительной, и что все три представителя, которые ее подписали, будут поддерживать ее как на словах, так и на деле", – отметил Пеллегрини.

В воскресенье 22 декабря премьер-министр Словакии прибыл с рабочим визитом в Москву, где провел переговоры с Путиным.

На переговорах обсуждались вопросы международной повестки дня, а также транзита российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину.