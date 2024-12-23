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У німецькому Магдебурзі 235 людей постраждали внаслідок наїзду авто на ярмарку

Новини — Понеділок, 23 грудня 2024, 16:22 — Христина Бондарєва

Кількість постраждалих внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у німецькому місті Магдебург зросла до 235 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA з посиланням на  прокуратуру.

П'ятеро людей загинули, в тому числі дев'ятирічний хлопчик і чотири жінки у віці від 45 до 75 років, коли чоловік проїхав на авто крізь натовп на різдвяному ярмарку в п'ятницю ввечері.

Раніше влада повідомляла, що в результаті інциденту було поранено 200 осіб, тепер кажуть про 235.

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Підозрюваний, громадянин Саудівської Аравії, ідентифікований як Талеб А., проживав у Німеччині з 2006 року і отримав статус політичного біженця в 2016 році. Він був затриманий на місці злочину і перебуває під вартою.

На ярмарку у Магдебурзі постраждала і громадянка України, її стан, за даними МЗС, важкий.

Німецька прокуратура розслідує інцидент у Магдебурзі як навмисне убивство та замах на убивство.

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