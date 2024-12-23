В немецком Магдебурге 235 человек пострадали в результате наезда авто на ярмарке

Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в немецком городе Магдебург возросло до 235 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA со ссылкой на прокуратуру.

Пять человек погибли, в том числе девятилетний мальчик и четыре женщины в возрасте от 45 до 75 лет, когда мужчина проехал на автомобиле сквозь толпу на рождественской ярмарке в пятницу вечером.

Ранее власти сообщали, что в результате инцидента были ранены 200 человек, теперь говорят о 235.

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Подозреваемый, гражданин Саудовской Аравии, идентифицированный как Талеб А., проживал в Германии с 2006 года и получил статус политического беженца в 2016 году. Он был задержан на месте преступления и находится под стражей.

На ярмарке в Магдебурге пострадала и гражданка Украины, ее состояние, по данным МИД, тяжелое.

Немецкая прокуратура расследует инцидент в Магдебурге как умышленное убийство и покушение на убийство.