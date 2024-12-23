"Досить Росії": У Братиславі протестували через візит Фіцо до Путіна

Перед будівлею уряду Словаччини в Братиславі у понеділок відбулася акція протесту у відповідь на поїздку прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви, де він зустрівся з главою РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомило словацьке видання Aktuality, пише "Європейська правда".

Акція під назвою "Досить Росії" була організована громадським об'єднанням "Мир Україні" у відповідь на зустріч Фіцо з Путіним у Кремлі.

фото: Aktuality.sk

Організатори заявили, що недільна зустріч прем'єр-міністра з Путіним посилює російський вплив і використовує питання транзиту газу для просування співпраці з Росією. "Зрадник", – вигукував натовп на адресу Фіцо.

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У протесті взяли участь колишні прем'єр-міністри Ігор Матович та Едуард Гегер, лідери опозиції, а також митці та українські біженці.

За словами представників громадського об'єднання "Мир Україні", своєю поїздкою Фіцо міг порушити закон, оскільки він співпрацює з агресором. Сьогодні вони планують подати скаргу до Генеральної прокуратури Словаччини.

Після завершення акції протесту натовп скандував "Досить Фіцо" та "Слава Україні".

У неділю 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини прибув з робочим візитом до Москви, де провів переговори з Путіним.

На переговорах обговорювалися питання міжнародного порядку денного, а також транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні очікує від прем'єр-міністра Роберта Фіцо більше інформації про результати його зустрічі з Путіним.