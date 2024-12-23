"Хватит России": В Братиславе протестовали из-за визита Фицо к Путину

Перед зданием правительства Словакии в Братиславе в понедельник состоялась акция протеста в ответ на поездку премьер-министра Роберта Фицо в Москву, где он встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило словацкое издание Aktuality, пишет "Европейская правда".

Акция под названием "Хватит России" была организована общественным объединением "Мир Украине" в ответ на встречу Фицо с Путиным в Кремле.

фото: Aktuality.sk

Организаторы заявили, что воскресная встреча премьер-министра с Путиным усиливает российское влияние и использует вопрос транзита газа для продвижения сотрудничества с Россией. "Предатель", – выкрикивала толпа в адрес Фицо.

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В протесте приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Гегер, лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.

По словам представителей общественного объединения "Мир Украине", своей поездкой Фицо мог нарушить закон, поскольку он сотрудничает с агрессором. Сегодня они планируют подать жалобу в Генеральную прокуратуру Словакии.

После завершения акции протеста толпа скандировала "Хватит Фицо" и "Слава Украине".

В воскресенье 22 декабря премьер-министр Словакии прибыл с рабочим визитом в Москву, где провел переговоры с Путиным.

На переговорах обсуждались вопросы международной повестки дня, а также транзита российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину.

Президент Словакии Петер Пеллегрини ожидает от премьер-министра Роберта Фицо больше информации о результатах его встречи с Путиным.