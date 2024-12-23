МЗС про візит Фіцо до Путіна: Ці дії загрожують всій Європі

У МЗС України заявили, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи.

Так у відомстві відреагували на переговори Фіцо у Кремлі з главою Росії Владіміром Путіним, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС зазначили, що Росія багато років використовує енергію як зброю, тому нині загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв і збільшення енергетичної незалежності.

На цьому тлі у відомства викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви всупереч політиці ЄС та спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання.

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"Протягом року його (Роберта Фіцо. – Ред.) дії були фактично спрямовані на те, щоб допомагати Росії і надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати наш континент", – заявили у МЗС України.

Натомість Словаччина могла використати цей час, щоб у координації з європейськими партнерами та сусідами вирішити всі наявні проблеми та знайти взаємоприйнятні рішення.

"Україна неодноразово наголошувала на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії, але премʼєр Словаччини обрав інший курс. Україна платить найвищу ціну – ціну людських життів – за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць", – заявили у МЗС України.

У відомстві наголосили, що не приймуть "ганебної політики умиротворення", яка вже довела свою помилковість у минулому столітті.

"Закликаємо всіх європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи", – заявили в МЗС.

У неділю 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини прибув з робочим візитом до Москви, де провів переговори з Путіним.

На переговорах обговорювалися питання міжнародного порядку денного, а також транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна. А в Братиславі у понеділок пройшла акція протесту у зв’язку з російської поїздкою Фіцо.