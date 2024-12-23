МИД о визите Фицо к Путину: Эти действия угрожают всей Европе

В МИД Украины заявили, что слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы.

Так в ведомстве отреагировали на переговоры Фицо в Кремле с главой России Владимиром Путиным, сообщает "Европейская правда".

В МИД отметили, что Россия много лет использует энергию как оружие, поэтому сейчас общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей и увеличение энергетической независимости.

На этом фоне у ведомства вызывают удивление настойчивые попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения.

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"В течение года его (Роберта Фицо. – Ред.) действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент", – заявили в МИД Украины.

Зато Словакия могла использовать это время, чтобы в координации с европейскими партнерами и соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения.

"Украина неоднократно подчеркивала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но премьер Словакии выбрал другой курс. Украина платит самую высокую цену – цену человеческих жизней – за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что не примут "позорной политики умиротворения", которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке.

"Призываем всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы", – заявили в МИД.

В воскресенье 22 декабря премьер-министр Словакии прибыл с рабочим визитом в Москву, где провел переговоры с Путиным.

На переговорах обсуждались вопросы международной повестки дня, а также транзита российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину. А в Братиславе в понедельник прошла акция протеста в связи с российской поездкой Фицо.