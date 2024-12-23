В Україні почав роботу новий посол Сербії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок прийняв вірчі грамоти у нового посла Сербії у Києві Андона Сапунджи.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

20 грудня Сапунджи вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олександру Міщенку. А послом у Києві Сапунджи був призначений наприкінці жовтня.

Андон Сапунджи прінтскрін

До того, як обійняти посаду глави посольства у Києві, Сапунджи перебував на дипломатичній службі в посольстві Сербії у Вашингтоні. Протягом шести років він був там радником-посланником, тобто другою особою в посольстві.

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Також він працював у дипломатичних місіях у Парижі та Брюсселі.

За даними сербських медіа, Сапунджи близький до Соціалістичної партії Сербії і міністра внутрішніх справ Івіци Дачича.

Нагадаємо, посольство Сербії в Україні тимчасово припинило свою роботу з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.

В травні президент Сербії Александар Вучич після зустрічі з попереднім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зазначив, що посол Сербії найближчим часом повернеться у Київ.

У вересні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що посольство Сербії відновить роботу в Києві цього року.