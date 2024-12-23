В Україні почав роботу новий посол Сербії
Новини — Понеділок, 23 грудня 2024, 19:55 —
Президент України Володимир Зеленський у понеділок прийняв вірчі грамоти у нового посла Сербії у Києві Андона Сапунджи.
Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".
20 грудня Сапунджи вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олександру Міщенку. А послом у Києві Сапунджи був призначений наприкінці жовтня.
До того, як обійняти посаду глави посольства у Києві, Сапунджи перебував на дипломатичній службі в посольстві Сербії у Вашингтоні. Протягом шести років він був там радником-посланником, тобто другою особою в посольстві.
Також він працював у дипломатичних місіях у Парижі та Брюсселі.
За даними сербських медіа, Сапунджи близький до Соціалістичної партії Сербії і міністра внутрішніх справ Івіци Дачича.
Нагадаємо, посольство Сербії в Україні тимчасово припинило свою роботу з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.
В травні президент Сербії Александар Вучич після зустрічі з попереднім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зазначив, що посол Сербії найближчим часом повернеться у Київ.
У вересні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що посольство Сербії відновить роботу в Києві цього року.