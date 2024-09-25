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Посольство Сербії відновить роботу в Києві цього року – Сибіга

Новини — Середа, 25 вересня 2024, 18:17 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку повідомив, що посольство Сербії відновить роботу в Києві цього року. 

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що Україна цінує підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України та участь у "формулі миру".

"Я вітаю рішення Сербії знову відкрити своє посольство в Києві вже цього року", – написав міністр.

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Нагадаємо, ще в травні президент Сербії Александар Вучич після зустрічі з попереднім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зазначив, що посол Сербії найближчим часом повернеться у Київ.

Посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.

Нагадаємо, сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

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Сербія
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