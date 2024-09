Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку повідомив, що посольство Сербії відновить роботу в Києві цього року.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що Україна цінує підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності України та участь у "формулі миру".

"Я вітаю рішення Сербії знову відкрити своє посольство в Києві вже цього року", – написав міністр.

I met with @MarkoDjuric. We appreciate Serbia’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and participation in the Peace Formula. I informed about Russian strikes on our energy system. I welcome Serbia’s decision to reopen its embassy in Kyiv already this year. pic.twitter.com/pqUJlSFy9n