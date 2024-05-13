Вучич повідомив, що посол Сербії незабаром повернеться до Києва

Президент Сербії Александар Вучич провів у Белграді зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив в Instagram.

Глава держави після зустрічі зазначив, що посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві.

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"Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн", – додав Вучич.

За його словами, вони також говорили про шлях обох країн до членства в Євросоюзі та нагальну потребу встановлення миру в Україні.

"Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні", – вказав Вучич, не уточнивши, про що саме йдеться.

Нагадаємо, що посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.

Раніше зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою провів прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, під час якої запевнив у повазі до територіальної цілісності України.

Глава МЗС України також зустрічався зі своїм сербським колегою Марко Джуричем.

Повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибули до Белграда в неділю, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії Росії.

Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.

З 2022 року сербський президент Вучич тричі зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським під час міжнародних заходів за кордоном, востаннє – на саміті "Україна – Балкани" в Тирані в лютому.

Під час цього саміту Вучич наполіг на виключенні згадок про санкції проти Росії з підсумкової декларації.