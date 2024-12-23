В Украине начал работу новый посол Сербии
Новости — Понедельник, 23 декабря 2024, 19:55 —
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник принял верительные грамоты у нового посла Сербии в Киеве Андона Сапунджи.
Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".
20 декабря Сапунджи вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Александру Мищенко. А послом в Киеве Сапунджи был назначен в конце октября.
До того, как занять должность главы посольства в Киеве, Сапунджи находился на дипломатической службе в посольстве Сербии в Вашингтоне. В течение шести лет он был там советником-посланником, то есть вторым лицом в посольстве.
Также он работал в дипломатических миссиях в Париже и Брюсселе.
По данным сербских медиа, Сапунджи близок к Социалистической партии Сербии и министру внутренних дел Ивице Дачичу.
Напомним, посольство Сербии в Украине временно прекратило свою работу по соображениям безопасности еще с марта 2022 года.
В мае президент Сербии Александар Вучич после встречи с предыдущим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что посол Сербии в ближайшее время вернется в Киев.
В сентябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что посольство Сербии возобновит работу в Киеве в этом году.