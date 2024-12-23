В Украине начал работу новый посол Сербии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник принял верительные грамоты у нового посла Сербии в Киеве Андона Сапунджи.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

20 декабря Сапунджи вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Александру Мищенко. А послом в Киеве Сапунджи был назначен в конце октября.

Андон Сапунджи Реклама: принтскрин

До того, как занять должность главы посольства в Киеве, Сапунджи находился на дипломатической службе в посольстве Сербии в Вашингтоне. В течение шести лет он был там советником-посланником, то есть вторым лицом в посольстве.

Также он работал в дипломатических миссиях в Париже и Брюсселе.

По данным сербских медиа, Сапунджи близок к Социалистической партии Сербии и министру внутренних дел Ивице Дачичу.

Напомним, посольство Сербии в Украине временно прекратило свою работу по соображениям безопасности еще с марта 2022 года.

В мае президент Сербии Александар Вучич после встречи с предыдущим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что посол Сербии в ближайшее время вернется в Киев.

В сентябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что посольство Сербии возобновит работу в Киеве в этом году.