Посол: В Україну надходить 45-ий пакет допомоги від Польщі

45-ий пакет допомоги від Польщі зараз надходить до України.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказав посол України в Польщі Василь Боднар, пише "Європейська правда".

Дипломат повідомив, що "постачання тривають", і це "надзвичайно важливий і потрібний для нас пакет допомоги".

"Ми вдячні польській стороні і продовжуємо працювати над формуванням 46-го пакета", – сказав він.

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Дипломат додав, що українська або польська сторона повідомлять про завершення постачання допомоги, передбаченої 45-м пакетом.

"Це зробить або українське міністерство оборони, або польська сторона, яка зараз забезпечує ці постачання", – зауважив Боднар.

Що саме і в яких кількостях отримає Україна, наразі є закритою інформацією, сказав Боднар.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 17 грудня повідомив, що Варшава готує наступний пакет допомоги Україні. Того дня Туск прибув до Львова для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.