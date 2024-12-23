Посол: В Украину поступает 45-ый пакет помощи от Польши

45-ый пакет помощи от Польши сейчас поступает в Украину.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

Дипломат сообщил, что "поставки продолжаются", и это "чрезвычайно важный и нужный для нас пакет помощи".

"Мы благодарны польской стороне и продолжаем работать над формированием 46-го пакета", – сказал он.

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Дипломат добавил, что украинская или польская сторона сообщат о завершении поставки помощи, предусмотренной 45-м пакетом.

"Это сделает или украинское министерство обороны, или польская сторона, которая сейчас обеспечивает эти поставки", – отметил Боднар.

Что именно и в каких количествах получит Украина, пока является закрытой информацией, сказал Боднар.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 декабря сообщил, что Варшава готовит следующий пакет помощи Украине. В тот день Туск прибыл во Львов для встречи с президентом Владимиром Зеленским.