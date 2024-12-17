Туск вирушив до Львова на зустріч із Зеленським

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вирушив до Львова у вівторок, 17 грудня, для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", візит Туска підтвердила його канцелярія у X (Twitter).

У короткому повідомленні йдеться, що Туск "вирушив до Львова для зустрічі з українським президентом". Інші деталі зустрічі не повідомляються.

Раніше Зеленський, який перебуває з візитом у Львові, заявив, що проведе переговори з польським премʼєром щодо роботи нового Міністерства національної єдності та підтримки українців за кордоном.

Нагадаємо, минулого тижня український президент повідомив про свою розмову з прем'єр-міністром Польщі та оголосив, що між ними відбудеться обмін візитами в "найближчому майбутньому".

Сам Туск говорив, що на початку 2025 року відвідає Київ, а український візаві – Варшаву.