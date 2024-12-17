Туск вирушив до Львова на зустріч із Зеленським
Новини — Вівторок, 17 грудня 2024, 16:28 —
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вирушив до Львова у вівторок, 17 грудня, для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Як повідомляє "Європейська правда", візит Туска підтвердила його канцелярія у X (Twitter).
У короткому повідомленні йдеться, що Туск "вирушив до Львова для зустрічі з українським президентом". Інші деталі зустрічі не повідомляються.
📸PM @DonaldTusk has travelled to Lviv to meet with the Ukrainian President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/xkmZ8C1KQ8Реклама:– Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) December 17, 2024
Раніше Зеленський, який перебуває з візитом у Львові, заявив, що проведе переговори з польським премʼєром щодо роботи нового Міністерства національної єдності та підтримки українців за кордоном.
Нагадаємо, минулого тижня український президент повідомив про свою розмову з прем'єр-міністром Польщі та оголосив, що між ними відбудеться обмін візитами в "найближчому майбутньому".
Сам Туск говорив, що на початку 2025 року відвідає Київ, а український візаві – Варшаву.