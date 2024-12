Туск вирушив до Львова на зустріч із Зеленським

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вирушив до Львова у вівторок, 17 грудня, для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", візит Туска підтвердила його канцелярія у X (Twitter).

У короткому повідомленні йдеться, що Туск "вирушив до Львова для зустрічі з українським президентом". Інші деталі зустрічі не повідомляються.

📸PM @DonaldTusk has travelled to Lviv to meet with the Ukrainian President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/xkmZ8C1KQ8

Реклама: