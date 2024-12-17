Туск анонсував нову партію допомоги від Польщі у січні
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував наступну партію допомоги для України у січні.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Львові.
Туск повідомив, що Польща "готує наступну допомогу", і ця 46-та партія буде готова у січні. Інші деталі наразі невідомі.
Він також згадав, що Польща, ймовірно, підготує передачу Україні "деякої техніки" спільно з іншими партнерами.
Нагадаємо, Туск прибув до Львова у вівторок, 17 грудня, для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Зеленський зазначав, що у переговорах планує торкнутися теми нового Міністерства національної єдності та підтримки українців за кордоном.
Нагадаємо, днями глава МЗС Польщі наголосив, що примушувати до мирних переговорів потрібно Росію, а не Україну.
Водночас опитування у Польщі показало, що вже більш ніж половина поляків хотіли б швидшого завершення російсько-української війни, навіть якщо це означатиме болючі поступки для України.