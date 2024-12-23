Колишній конгресмен від штату Флорида Метт Гейц, якого Дональд Трамп висував на пост Генпрокурора, платив жінкам десятки тисяч доларів за секс і купував наркотики, що є порушенням низки правил Палати представників.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це йдеться у звіті комітету з етики Палати представників Конгресу США, опублікованому в понеділок.

Серед висновків звіту – те, що Гейц заплатив щонайменше 90 тисяч доларів 12 жінкам, значна частина з яких, на думку комітету, була виплачена за сексуальні стосунки або вживання наркотиків.

Гейц, який заперечував правопорушення, подав у відставку з Палати представників минулого місяця після того, як Дональд Трамп назвав його своїм кандидатом у Генпрокурори. Гейц зняв свою кандидатуру з розгляду, побоюючись провалу під час затвердження у Сенаті.

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Оприлюднення звіту відбулося, незважаючи на те, що в останню хвилину Гейц подав позов до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, в якому стверджував, що комісія з питань етики не має юрисдикції щодо нього після його відставки з Конгресу. Це не завадило комітету прийняти рішення про оприлюднення 37-сторінкового звіту.

"Комітет визначив, що існують вагомі докази того, що представник Гейц порушував правила Палати представників та інші стандарти поведінки, що забороняють проституцію, зґвалтування, незаконне вживання наркотиків, неприпустимі подарунки, особливі послуги або привілеї, а також перешкоджання роботі Конгресу", – йдеться у висновку звіту.

Хоча було встановлено, що Гейц брав участь у перевезенні жінок через кордони штатів з метою надання комерційних сексуальних послуг, комісія заявила, що не знайшла доказів того, що будь-яка з жінок не досягла 18 років на момент подорожі.

"Комісія також не знайшла достатніх доказів, щоб зробити висновок про те, що комерційні сексуальні стосунки були викликані силою, шахрайством або примусом", – йдеться у звіті.

Однак особа, ідентифікована як "Жертва А", розповіла комісії про те, що вона двічі займалася сексом з Гейцом на вечірці в 2017 році, коли була неповнолітньою, і отримала 400 доларів готівкою, які були заплачені за секс.

Вона засвідчила, що не повідомляла Гейцу, що їй не виповнилося 18 років, і що він не запитував про її вік.

Адвокати Гейца заявили, що звіт містить "неправдиву і наклепницьку інформацію" про нього.

Гейц був об'єктом трирічного розслідування ФБР у зв'язку зі звинуваченнями в секс-торгівлі, яке не призвело до висунення кримінальних звинувачень.

В кінці листопада Трамп визначив нового кандидата у Генпрокурори після зняття кандидатури скандального Гейца.