Бывший конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гейц, которого Дональд Трамп выдвигал на пост Генпрокурора, платил женщинам десятки тысяч долларов за секс и покупал наркотики, что является нарушением ряда правил Палаты представителей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в отчете комитета по этике Палаты представителей Конгресса США, опубликованном в понедельник.

Среди выводов отчета – то, что Гейц заплатил не менее 90 тысяч долларов 12 женщинам, значительная часть из которых, по мнению комитета, была выплачена за сексуальные отношения или употребление наркотиков.

Гейц, который отрицал правонарушения, подал в отставку из Палаты представителей в прошлом месяце после того, как Дональд Трамп назвал его своим кандидатом в Генпрокуроры. Гейц снял свою кандидатуру с рассмотрения, опасаясь провала при утверждении в Сенате.

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Обнародование отчета состоялось, несмотря на то, что в последнюю минуту Гейц подал иск в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, в котором утверждал, что комиссия по вопросам этики не имеет юрисдикции в отношении него после его отставки из Конгресса. Это не помешало комитету принять решение об обнародовании 37-страничного отчета.

"Комитет определил, что существуют веские доказательства того, что представитель Гейц нарушал правила Палаты представителей и другие стандарты поведения, запрещающие проституцию, изнасилование, незаконное употребление наркотиков, недопустимые подарки, особые услуги или привилегии, а также препятствование работе Конгресса", – говорится в заключении отчета.

Хотя было установлено, что Гейц участвовал в перевозке женщин через границы штатов с целью оказания коммерческих сексуальных услуг, комиссия заявила, что не нашла доказательств того, что любая из женщин не достигла 18 лет на момент путешествия.

"Комиссия также не нашла достаточных доказательств, чтобы сделать вывод о том, что коммерческие сексуальные отношения были вызваны силой, мошенничеством или принуждением", – говорится в отчете.

Однако лицо, идентифицированное как "Жертва А", рассказала комиссии о том, что она дважды занималась сексом с Гейцом на вечеринке в 2017 году, когда была несовершеннолетней, и получила 400 долларов наличными, которые были заплачены за секс.

Она засвидетельствовала, что не сообщала Гейцу, что ей не исполнилось 18 лет, и что он не спрашивал о ее возрасте.

Адвокаты Гейца заявили, что отчет содержит "ложную и клеветническую информацию" о нем.

Гейц был объектом трехлетнего расследования ФБР в связи с обвинениями в секс-торговле, которое не привело к выдвижению уголовных обвинений.

В конце ноября Трамп определил нового кандидата в Генпрокуроры после снятия кандидатуры скандального Гейца.