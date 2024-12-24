Президент Чехії висловив підтримку президентці Грузії у боротьбі за демократичне майбутнє

Президент Чехії Петр Павел у телефонній розмові з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі у понеділок висловив свою підтримку їй та грузинському народу.

Про це Павел розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Павел повідомив, що минулої п'ятниці ОБСЄ опублікувала свій звіт про вибори в Грузії, що спонукало президентку Зурабішвілі зателефонувати йому, щоб обговорити останні події.

"Вона поінформувала мене не лише про різні порушення на жовтневих виборах, висвітлені у звіті, але й про триваючі репресії, насильство і нещодавні законодавчі зміни, які все більше зближують Грузію з Росією", – зазначив Павел.

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Він висловив підтримку "президентці в її зусиллях, спрямованих на подолання цієї складної ситуації, а також громадянам Грузії, які продовжують боротися за демократичне майбутнє своєї країни".

Президент Польщі Анджей Дуда напередодні після розмови із Зурабішвілі назвав проведення нових парламентських виборів відповідно до рекомендацій ОБСЄ шляхом до виходу з кризи у Грузії.

Спостерігачі БДІПЛ/ОБСЄ 20 грудня опублікували фінальний звіт про парламентські вибори в Грузії. Вони відзначили неодноразове порушення таємниці голосування, повідомлення про тиск і залякування в день виборів, які "негативно вплинули на довіру громадськості до виборчого процесу".

Зурабішвілі у понеділок заявила, що для подолання кризи в країні є два шляхи: компроміс із партією влади "Грузинська мрія" та руйнування керівного режиму. Вона зазначила, що якщо до 29-го грудня не буде компромісного діалогу щодо нових виборів, то країна прийде до нового голосування шляхом руйнування режиму "Грузинської мрії"