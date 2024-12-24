Президент Чехии выразил поддержку президенту Грузии в борьбе за демократическое будущее

Президент Чехии Петр Павел в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник выразил свою поддержку ей и грузинскому народу.

Об этом Павел рассказал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Павел сообщил, что в прошлую пятницу ОБСЕ опубликовала свой отчет о выборах в Грузии, что побудило президента Зурабишвили позвонить ему, чтобы обсудить последние события.

"Она проинформировала меня не только о различных нарушениях на октябрьских выборах, освещенных в отчете, но и о продолжающихся репрессиях, насилии и недавних законодательных изменениях, которые все больше сближают Грузию с Россией", – отметил Павел.

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Он выразил поддержку "президенту в ее усилиях, направленных на преодоление этой сложной ситуации, а также гражданам Грузии, которые продолжают бороться за демократическое будущее своей страны".

Президент Польши Анджей Дуда накануне после разговора с Зурабишвили назвал проведение новых парламентских выборов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ путем к выходу из кризиса в Грузии.

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ 20 декабря опубликовали финальный отчет о парламентских выборах в Грузии. Они отметили неоднократное нарушение тайны голосования, сообщения о давлении и запугивании в день выборов, которые "негативно повлияли на доверие общественности к избирательному процессу".

Зурабишвили в понедельник заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: компромисс с партией власти "Грузинская мечта" и разрушение правящего режима. Она отметила, что если до 29-го декабря не будет компромиссного диалога по новым выборам, то страна придет к новому голосованию путем разрушения режима "Грузинской мечты"