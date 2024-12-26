У парламенті Грузії посилять заходи безпеки в день інавгурації антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі, яка відбудеться у неділю, 29 грудня.

Про це повідомляє пресслужба законодавчого органу, цитує NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Як заявили у пресслужбі законодавчого органу Грузії, відвідувачам вхід до палацу парламенту буде обмежено.

"З метою проведення церемонії інавгурації президента Грузії 29 грудня поточного року в палаці парламенту Грузії діятиме жовтий рівень безпеки – відвідувачам вхід до палацу парламенту буде обмежено", – йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що журналістам для роботи в законодавчому органі цього дня необхідна додаткова акредитація. При цьому в будівлю допускатимуть не більше двох груп від одного ЗМІ.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що посли інших країн та закордонні гості не будуть запрошені на інавгурацію Кавелашвілі.

Серед причин спікер грузинського парламенту назвав "обмеження" сесійної зали, в якій вирішили проводити церемонію.

Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

На це відреагував президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос та назвав ці погрози неприйнятними.

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