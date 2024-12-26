В парламенте Грузии усилят меры безопасности в день инаугурации антизападного "президента" Михеила Кавелашвили, которая состоится в воскресенье, 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа, цитирует NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Как заявили в пресс-службе законодательного органа Грузии, посетителям вход во дворец парламента будет ограничен.

"С целью проведения церемонии инаугурации президента Грузии 29 декабря текущего года во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности – посетителям вход во дворец парламента будет ограничен", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что журналистам для работы в законодательном органе в этот день необходима дополнительная аккредитация. При этом в здание будут допускать не более двух групп от одного СМИ.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что послы других стран и зарубежные гости не будут приглашены на инаугурацию Кавелашвили.

Среди причин спикер грузинского парламента назвал "ограничения" сессионного зала, в котором решили проводить церемонию.

Как известно, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Кавелашвили.

Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

На это отреагировал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос и назвал эти угрозы неприемлемыми.

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