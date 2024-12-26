Російські військові затримали ще двох громадян Грузії на межі з окупованими територіями

Служба держбезпеки Грузії заявила про затримання російськими окупаційними силами ще двох громадян Грузії на межі з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією).

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

За даними СДБ, затримання двох грузинських громадян сталося на околиці села Нікозі Горійського муніципалітету.

Отримавши інформацію про подію, СДБ задіяло "гарячу лінію" місії спостерігачів ЄС та співголів Женевських дискусій.

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"Для найшвидшого звільнення незаконно затриманих громадян задіяні всі існуючі механізми", – зазначили у службі.

Станом на жовтень повідомляли, що від початку 2024 року таким чином затримали близько 60 громадян Грузії.

Нагадаємо, уздовж межі з окупованими регіонами з 2008 року триває процес так званої "бордеризації" – одностороннього маркування кордону окупаційною адміністрацією разом з російськими військовими.

"Кордон" свавільно проводять через села, городи, пасовища тощо, нерідко посуваючи лінію розмежування вглиб території Грузії, а місцевих мешканців затримують за "порушення кордону" через спроби навідати рідних чи користуватись своєю власністю.

Нещодавно Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

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