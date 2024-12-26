Российские военные задержали еще двух граждан Грузии на границе с оккупированными территориями

Служба госбезопасности Грузии заявила о задержании российскими оккупационными силами еще двух граждан Грузии на границе с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

По данным СГБ, задержание двух грузинских граждан произошло на окраине села Никози Горийского муниципалитета.

Получив информацию о происшествии, СГБ задействовало "горячую линию" миссии наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий.

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"Для скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан задействованы все существующие механизмы", – отметили в службе.

По состоянию на октябрь сообщали, что с начала 2024 года таким образом задержали около 60 граждан Грузии.

Напомним, вдоль границы с оккупированными регионами с 2008 года продолжается процесс так называемой "бордеризации" – односторонней маркировки границы оккупационной администрацией вместе с российскими военными.

"Границу" произвольно проводят через села, огороды, пастбища и т.д., нередко отодвигая линию разграничения вглубь территории Грузии, а местных жителей задерживают за „нарушение границы" при попытке посетить родных или пользоваться своей собственностью.

Недавно Европейский суд по правам человека признал, что так называемая "бордеризация " на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.

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