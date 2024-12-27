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США та Японія уклали угоду для посилення стримування ядерних загроз

Новини — П'ятниця, 27 грудня 2024, 07:24 — Уляна Кричковська

Американський та японський уряди затвердили нові Керівні принципи розширеного стримування для зміцнення співпраці у сфері безпеки на тлі зростаючих стратегічних і ядерних загроз у регіоні.

Про це повідомляє Пентагон, передає "Європейська правда".

Як наголосили у заяві – "альянс стикається з дедалі серйознішими стратегічними і ядерними загрозами". 

Документ спрямований на забезпечення стабільності та запобігання конфліктам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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Керівні принципи були розроблені в рамках регулярного Діалогу з питань розширеного стримування. Мета – посилити консультації між союзниками, покращити комунікацію та запровадити нові механізми стратегічного стримування.

Документ передбачає:

  • зміцнення оборонних можливостей США, підтриманих силами самооборони Японії;
  • удосконалення стратегічних комунікацій для запобігання потенційним загрозам;
  • спільне використання новітніх оборонних технологій та засобів реагування.

Союзники наголосили, що продовжуватимуть працювати над зміцненням механізмів стримування, щоб гарантувати мир і безпеку в регіоні. 

Нагадаємо, 1 листопада Європейський Союз та Японія домовились про безпекове партнерство.

6 грудня Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільні навачання у Південнокитайському морі.

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США Ядерна зброя
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