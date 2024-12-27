США та Японія уклали угоду для посилення стримування ядерних загроз
Американський та японський уряди затвердили нові Керівні принципи розширеного стримування для зміцнення співпраці у сфері безпеки на тлі зростаючих стратегічних і ядерних загроз у регіоні.
Про це повідомляє Пентагон, передає "Європейська правда".
Як наголосили у заяві – "альянс стикається з дедалі серйознішими стратегічними і ядерними загрозами".
Документ спрямований на забезпечення стабільності та запобігання конфліктам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Керівні принципи були розроблені в рамках регулярного Діалогу з питань розширеного стримування. Мета – посилити консультації між союзниками, покращити комунікацію та запровадити нові механізми стратегічного стримування.
Документ передбачає:
- зміцнення оборонних можливостей США, підтриманих силами самооборони Японії;
- удосконалення стратегічних комунікацій для запобігання потенційним загрозам;
- спільне використання новітніх оборонних технологій та засобів реагування.
Союзники наголосили, що продовжуватимуть працювати над зміцненням механізмів стримування, щоб гарантувати мир і безпеку в регіоні.
Нагадаємо, 1 листопада Європейський Союз та Японія домовились про безпекове партнерство.
6 грудня Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільні навачання у Південнокитайському морі.