ЄС і Японія домовились про безпекове партнерство

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Японії Такеші Івайя у п’ятницю, 1 листопада, представили угоду про двостороннє партнерство у сфері безпеки та оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Боррель та Івайя представили пакт, який передбачає розвиток співпраці ЄС та Японії у сфері спільних військових навчань, та обміну інформацією, пов'язаною з оборонною промисловістю і космічною безпекою.

Топдипломат ЄС назвав домовленість "першою угодою такого характеру", яку ЄС уклав з країною Азійсько-Тихоокеанського регіону, охарактеризувавши її як "історичну і дуже своєчасну".

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"Ця угода офіційно набуде чинності 1 січня наступного року. Вона стане правовою основою для зміцнення стратегічного партнерства між Японією та ЄС у майбутньому", – сказав своєю чергою глава МЗС Японії.

В угоді про партнерство між ЄС і Японією йдеться про те, що сторони сприятимуть "конкретному військово-морському співробітництву", зокрема за допомогою спільних військових навчань.

Також передбачається, що ЄС і Японія обговорять "розвиток відповідних оборонних ініціатив, зокрема обмін інформацією з питань, пов'язаних з оборонною промисловістю".

Японія в останні роки нарощує оборонні витрати, побоюючись зростання загроз з боку Китаю та Північної Кореї, та розвиває оборонну співпрацю зі США.

У червні, нагадаємо, Україна та Японія підписали безпекову угоду.