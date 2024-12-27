США и Япония заключили соглашение для усиления сдерживания ядерных угроз

Американское и японское правительства утвердили новые Руководящие принципы расширенного сдерживания для укрепления сотрудничества в сфере безопасности на фоне растущих стратегических и ядерных угроз в регионе.

Об этом сообщает Пентагон, передает "Европейская правда".

Как отметили в заявлении – "альянс сталкивается со все более серьезными стратегическими и ядерными угрозами".

Документ направлен на обеспечение стабильности и предотвращения конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Руководящие принципы были разработаны в рамках регулярного Диалога по вопросам расширенного сдерживания. Цель – усилить консультации между союзниками, улучшить коммуникацию и ввести новые механизмы стратегического сдерживания.

Документ предусматривает:

укрепление оборонных возможностей США, поддержанных силами самообороны Японии;

совершенствование стратегических коммуникаций для предотвращения потенциальных угроз;

совместное использование новейших оборонных технологий и средств реагирования.

Союзники подчеркнули, что будут продолжать работать над укреплением механизмов сдерживания, чтобы гарантировать мир и безопасность в регионе.

Напомним, 1 ноября Европейский Союз и Япония договорились о партнерстве в сфере безопасности.

6 декабря Вооруженные силы США, Филиппин и Японии провели совместные учения в Южнокитайском море.