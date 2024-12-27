Міністр енергетики Литви відрегагував на інцидент із кабелем між Фінляндією та Естонією

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас заявив, що вихід з ладу підводного кабелю між Фінляндією та Естонією спонукає до перегляду додаткових потужностей з виробництва електроенергії.

Про це він сказав у коментарі національному литовському мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначає мовник, Вайчюнас підкреслив, що Литва не залишиться без електроенергії через подібні пошкодження кабелю.

"Пошкодження такої інфраструктури або переривання таких кабелів вимагає перегляду додаткових генеруючих потужностей. Ми говоримо про те, що в енергосистемі ніколи не вистачає лише тих потужностей, які потрібні. Їх набагато більше", – проінформував він.

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За словами литовського міністра, немає реальної загрози, що країна залишиться без електроенергії, якщо подібні кабелі будуть перерізані.

"Немає реальної загрози безпеці Литви, навіть якщо такі кабелі будуть перерізані. Литва має такі потужності генерації, як 7-9 енергоблоків, і кожне з міст – Паневежис, Каунас, Вільнюс – має додаткову генерацію, яка може бути активована в разі необхідності. Ми в безпеці", – запевнив він.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, вночі правоохоронці зайшли на борт для слідчих дій. Розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.

Естонський уряд заявив про наміри посилити нагляд за морською та іншою інфраструктурою та розраховує на допомогу союзників.