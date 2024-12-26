"Чекали опору": ЗМІ дізнались, як фінські служби заходили на борт підозрюваного танкера

Фінські служби не виключали, що їм доведеться силовими методами заходити на борт танкера, підозрюваного у пошкодженні енергокабелю, проте ці побоювання не справдились.

Про це йдеться у публікації Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Деталі операції повідомили двоє анонімних співрозмовників. Берегова охорона наказала танкеру рухатися до портового міста Порккала, що неподалік Гельсінкі. Туди близько опівночі двома гелікоптерами вилетіли зі столиці команди від поліції та прикордонників.

Вони були озброєні і готувались до того, що можуть зустріти опір. Проте побоювання не справдились, їх швидко пустили на борт.

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Також протягом ночі тривали роздуми поліції і прокуратури з приводу того, чи кваліфікувати пошкодження кабелю як завдання серйозної шкоди, чи долучити також ймовірний терористичний намір.

"Оскільки це вже не перший випадок пошкодження кабелів, ми припускали, що мотивом може бути посіяти страх. Але врешті дійшли висновку, що більше підходить кваліфікація про завдання значної шкоди чи серйозний вандалізм", – розповів заступник генпрокурора Юкка Раппе.

У Фінляндії за звинуваченням про "серйозний вандалізм" – за яким у підсумку ведуть розслідування – загрожує від 2 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне відімкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

В Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.

26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії. Розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.