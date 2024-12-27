Министр энергетики Литвы отреагировал на инцидент с кабелем между Финляндией и Эстонией

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что выход из строя подводного кабеля между Финляндией и Эстонией побуждает к пересмотру дополнительных мощностей по производству электроэнергии.

Об этом он сказал в комментарии национальному литовскому вещателю LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечает вещатель, Вайчюнас подчеркнул, что Литва не останется без электроэнергии из-за подобных повреждений кабеля.

"Повреждение такой инфраструктуры или прерывание таких кабелей требует пересмотра дополнительных генерирующих мощностей. Мы говорим о том, что в энергосистеме никогда не хватает только тех мощностей, которые нужны. Их гораздо больше", – проинформировал он.

Реклама:

По словам литовского министра, нет реальной угрозы, что страна останется без электроэнергии, если подобные кабели будут перерезаны.

"Нет реальной угрозы безопасности Литвы, даже если такие кабели будут перерезаны. Литва имеет такие мощности генерации, как 7-9 энергоблоков, и каждый из городов – Паневежис, Каунас, Вильнюс – имеет дополнительную генерацию, которая может быть активирована в случае необходимости. Мы в безопасности", – заверил он.

Напомним, днем 25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии, по неизвестным причинам. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание.

26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 скорее всего поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, ночью правоохранители зашли на борт для следственных действий. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности или умысле.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо похвалил финские службы за решительные действия и подчеркнул, что речь идет об опасной тенденции, которую нужно остановить.

Эстонское правительство заявило о намерениях усилить надзор за морской и другой инфраструктурой и рассчитывает на помощь союзников.