Прем’єр Фінляндії відреагував на перші висновки розслідування про пошкодження кабелю

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо похвалив фінські служби за рішучі дії після виявлення несправності підводної лінії електропередач, та наголосив, що йдеться про небезпечну тенденцію, яку потрібно зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі на пресконференції наводить Helsinkin Sanomat.

Орпо подякував фінським відомствам за "швидку і зразкову реакцію".

"Зараз судно у територіальних водах Фінляндії під нашим контролем. Це сигнал про те, що ми у Фінляндії налаштовані діяти і покласти край цьому явищу… Це небезпечний феномен, який потрібно припинити", – заявив він.

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Прем’єр повторив, що загрози для стабільності енергопостачання Фінляндії внаслідок інциденту немає.

Він зазначив, що поки рано говорити про якусь роль Москви. "Але "тіньовий флот" працює на Росію", – зауважив Петтері Орпо.

Петтері Орпо сказав, що не контактував з російською стороною у зв’язку з подією. На питання про можливість задіяння ст. 4 Північноатлантичного договору прем’єр повідомив, що обмінюється інформацією з союзниками, а наступним кроком можна розглянути роль НАТО в убезпеченні такої інфраструктури.

За його словами, надалі потрібно визначити законодавчу основу для більш ефективного захисту морської інфраструктури та посилювати співпрацю з іншими країнами, що мають вихід до Балтійського моря.

"Ми не можемо і не збираємось закривати на це очі… Ми будемо діяти і забезпечимо більше інструментів для цього", – наголосив Петтері Орпо.

Прем’єр-міністр вийшов до ЗМІ після брифінгу керівників низки відомств, на якому оголосили, що Estlink 2 скоріш за все пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, і розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з’ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

У четвер в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку.