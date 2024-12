У Боснії понад 200 тисяч будинків знеструмлені внаслідок снігопаду

Понад 200 тисяч будинків по всій Боснії і Герцеговині були знеструмлені у середу, 25 грудня, після того, як напередодні снігова буря спричинила масштабні перебої в кількох балканських країнах, повідомила влада.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву влади та енергетичних компаній країни, передає "Європейська правда".

За повідомленнями двох енергетичних компаній країни, міста і села в основному на північному заході і в центрі Боснії страждають від безперервних перебоїв в подачі електроенергії.

🌨️🇧🇦 UPDATE | WINTER STORM HIT BOSNIA AND HERZEGOVINA December 24, 2024 Heavy snowfall and strong winds caused widespread disruptions in Bosnia and Herzegovina, leaving: – Tens of thousands of homes without electricity – Hardest-hit areas: Unsko-Sanski Canton, Tuzla, and… pic.twitter.com/NwO7IuSjo8

Blizzard condition last night in Bosnia & Herzegovina, this is a road between Drvar and Bosanski Petrovac.

More than 1 meter of snow has fallen last night. pic.twitter.com/oz126GL94s