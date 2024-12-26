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У Боснії понад 200 тисяч будинків знеструмлені внаслідок снігопаду

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Новини — Четвер, 26 грудня 2024, 09:24 — Уляна Кричковська

Понад 200 тисяч будинків по всій Боснії і Герцеговині були знеструмлені у середу, 25 грудня, після того, як напередодні снігова буря спричинила масштабні перебої в кількох балканських країнах, повідомила влада.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву влади та енергетичних компаній країни, передає "Європейська правда".

За повідомленнями двох енергетичних компаній країни, міста і села в основному на північному заході і в центрі Боснії страждають від безперервних перебоїв в подачі електроенергії.

Снігопад припинився в середу, 25 грудня, але багато доріг залишилися заблокованими, відрізавши доступ до міст і сіл.

"Наші бригади постійно перебувають на місці, роблячи все, що в їхніх силах", – сказала Єлена Маркович, прессекретарка розподільчої компанії Elektroprenos BiH. 

За її словами, більшість ліній електропередач знаходяться у важкодоступних районах.

У сусідній Хорватії аварійні бригади повідомили, що врятували 48 людей, яких засипало під снігом у центральній частині регіону Ліка.

У Словенії влада заявила, що сильний вітер і сніг не дозволили рятувальному вертольоту дістатися до угорського туриста, який з неділі застряг в Альпах.

За словами Івана Спаїча, голови департаменту з надзвичайних ситуацій міста Сабач, 10 тисяч будинків були знеструмлені протягом більшої частини середи на заході Сербії, хоча до кінця дня електропостачання було в основному відновлено.

Через сильні снігопади у Франції наприкінці листопада близько 200 тисяч споживачів залишились без світла, на багатьох дорогах і залізниці виникли проблеми.

Перед цим  снігопад із сильним вітром залишив без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення почалися також перебої зі зв’язком. 

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