В Греции после транспортного коллапса в горах водителей призывают не ездить без цепей
В горах Греции из-за снега и гололеда дорожная полиция предупредила водителей, что им следует выезжать на дорогу исключительно с цепями противоскольжения.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.
В четверг полиция предупредила водителей не ехать на самый популярный горнолыжный курорт страны на горе Парнас. Сам курорт был закрыт из-за непогоды, а снег заставил закрыть подъездные дороги к вершине горы Парнита на окраине Афин.
На Рождество власти сообщили, что примерно 5-километровая пробка возле горнолыжного курорта Парнас была вызвана сочетанием того, что некоторые электромобили сломались на дороге, ведущей к курорту, а другие были обездвижены из-за снега. Они не были оборудованы цепями противоскольжения или зимними шинами.
"Напоминаем водителям об обязанности оснащать свои транспортные средства цепями противоскольжения и использовать их в местах, где на дороге снег или гололедица", – говорится в сообщении полиции, добавляя, что водителям следует обращать внимание на прогнозы погоды.
В горных районах Греции часто выпадают снегопады в течение зимних месяцев.
С пятницы в Греции прогнозируют очередной холодный фронт, который будет сопровождаться сильными дождями, штормовым ветром и снегопадами во многих горных районах.
Накануне сообщалось, что непрерывные ливни затопили дороги и вызвали другие проблемы во многих частях Греции в течение ночи и утра четверга.
Также более 200 тысяч домов по всей Боснии и Герцеговине были обесточены в среду, 25 декабря.