Сильні зливи призвели до підтоплень в Афінах

Безперервні зливи затопили дороги та спричинили інші проблеми в багатьох частинах Греції протягом ночі та ранку четверга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Більшість проблем в Афінах були зосереджені в північних і південних передмістях, повідомлялося про затоплення прибережного проспекту Посейдонос та інших ключових транспортних магістралей. Поліція була змушена перенаправити транспортні засоби через проспект Вуліагменіс після закриття ділянки Посейдонос між Алімосом і Каламакі.

фото InTime News

Пожежна служба також відреагувала на десятки дзвінків від мешканців, багато з яких були з Кіфісії у північному передмісті грецької столиці, з проханням допомогти відкачати воду з підвалів та інших об'єктів нерухомості.

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На Евбеї влада пильно стежила за річкою Мессапіос, яка протікає через центр острова, оскільки вона почала розливатися в середу ввечері під безперервним дощем, а сім'ю з маленькою дитиною довелося рятувати пожежникам після того, як їхня машина застрягла в багнюці.

Влада радить автомобілістам бути обережними.

Як повідомлялося, понад 200 тисяч будинків по всій Боснії і Герцеговині були знеструмлені у середу, 25 грудня, після того, як напередодні снігова буря спричинила масштабні перебої в кількох балканських країнах, повідомила влада.

Через сильні снігопади у Франції наприкінці листопада близько 200 тисяч споживачів залишились без світла, на багатьох дорогах і залізниці виникли проблеми.