Премʼєр Грузії: Санкції США проти Іванішвілі – це "нагорода"

Грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що санкції США проти тіньового олігарха країни Бідзіни Іванішвілі нічого не змінюють і є "нагородою за захист інтересів" Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами Кобахідзе, Іванішвілі "фактично перебував" під санкціями США останні три роки, а протягом цього часу він "служив інтересам країни".

Премʼєр Грузії не вважає, що "нічого особливого не сталося", а санкції проти Іванішвілі – це "нагорода за захист інтересів" країни.

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Кобахідзе також сказав, що вже обговорив з Іванішвілі запровадження проти нього санкцій США.

Бідзіна Іванішвілі спершу пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади заявляли, що він продовжував правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

У 2024 році Іванішвілі став почесним президентом "Грузинської мрії".

В останні тижні США посилили тиск на Грузію через демократичний відкат, ухвалення проросійських законів і жорсткий розгін антиурядових протестів.

Раніше Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Минулого тижня під санкції США потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спеціальних завдань МВС Мірза Кезевадзе.