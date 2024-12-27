Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что санкции США против теневого олигарха страны Бидзины Иванишвили ничего не меняют и являются "наградой за защиту интересов" Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам Кобахидзе, Иванишвили "фактически находился" под санкциями США последние три года, а в течение этого времени он "служил интересам страны".

Премьер Грузии не считает, что "ничего особенного не произошло", а санкции против Иванишвили – это "награда за защиту интересов" страны.

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Кобахидзе также сказал, что уже обсудил с Иванишвили введение против него санкций США.

Бидзина Иванишвили сначала ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти заявляли, что он продолжал править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

В 2024 году Иванишвили стал почетным президентом "Грузинской мечты".

В последние недели США усилили давление на Грузию из-за демократического отката, принятия пророссийских законов и жесткого разгона антиправительственных протестов.

Ранее Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

На прошлой неделе под санкции США попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.