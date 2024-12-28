Полиция задержала итальянскую журналистку во время репортажа в Иране

В Тегеране иранская полиция задержала итальянскую журналистку, которая снимала репортаж.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Италии, передает "Европейская правда".

Как заявили в МИД Италии, итальянская журналистка – Сесилия Сала – снимала репортаж в иранской столице, когда ее задержали 19 декабря.

Фото: AP

В МИД акцентировали, что ведомство сотрудничает с иранскими властями "для выяснения правового положения Салы и проверки условий ее содержания".

Реклама:

Сале разрешили сделать два телефонных звонка родственникам, сообщили в МИД Италии.

Посол Италии Паола Амадей посетила Салу в тюрьме в пятницу, а министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что журналистка "находится в хорошем состоянии здоровья".

Отмечается, что пока Иран не признал факт задержания Салы.

Агентство информирует, что Сала – репортер итальянской ежедневной газеты Il Foglio, которая сообщила, что ее удерживают в тегеранской тюрьме "Эвин".

Как передает агентство, редактор газеты Клаудио Чераса написал в пятницу, 27 декабря, что "журналистика не является преступлением", и попросил "вернуть Сесилию Салу домой".

Напомним, уже давно произвольно задерживает иностранных журналистов и выдворяет их Россия. Это происходит тогда, когда за рубежом разоблачают ее агентов.

В частности, в августе писали, что двое итальянских журналистов, которые разозлили Москву телевизионным репортажем с подконтрольной Украине части Курской области России, вернутся в Италию.