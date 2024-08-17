Італійських журналістів, що зняли репортаж на Курщині, повертають додому після погроз РФ

Двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.

Про це повідомила в суботу державна телерадіокомпанія RAI, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії через те, що воно назвало "незаконним перетином кордону" знімальною групою RAI.

"Компанія вирішила змусити журналістку Стефанію Баттістіні та оператора Сімоне Трайні тимчасово повернутися до Італії, виключно з метою забезпечення особистої безпеки", – заявили в RAI.

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Telegram-канал Baza, близький до російських правоохоронних органів, повідомив, що міністерство внутрішніх справ РФ планує відкрити кримінальні справи проти двох журналістів.

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області – ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Обидва репортери мають вилетіти назад до північного італійського міста Мілан у неділю.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що його посол Чечілія Піччіоні пояснила російській владі, що RAI та його новинні команди діяли незалежно і автономно.

"Журналістика не є злочином. Можливість того, що московська влада віддасть Стефанію Баттістіні та Сімоне Траїні під суд, є неприйнятною. Журналістська діяльність не здійснюється з попереднього дозволу", – йдеться у спільній заяві профспілки RAI Usigrai та італійської національної профспілки преси FNSI.

Нагадаємо, що Росія вже давно свавільно затримує іноземних журналістів і видворяє їх, коли за кордоном викривають її агентів.