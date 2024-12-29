МВС Грузії повідомило про затримання під парламентом шести протестувальників

Грузинська поліція затримала 6 протестувальників на проспекті Руставелі за адміністративними статтями.

Про це виданню Tabula повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Грузії, передає "Європейська правда".

Мітинг на Руставелі проходив мирно, коли міліція почала жорстоко затримувати протестувальників.

Як повідомляє Sova, омбудсмен Грузії Леван Іоселіані заявив, що співробітники апарату Народного захисника встановлять місцезнаходження осіб, затриманих під час мітингу на проспекті Руставелі, і відвідають усіх осіб, яких доправлять в ізолятори тимчасового тримання.

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АМЮГ (НУО "Асоціація молодих юристів Грузії") засудила затримання на проспекті Руставелі співробітниками поліції. Організація підкреслює, що затримано мирних демонстрантів і що процес затримань супроводжується насильницькими методами, а саме "учасників акції хапають за волосся, тягнуть по землі".

Організація наголошує, що такі дії порушують право на мирні демонстрації та свободу вираження поглядів, не відповідають правовим нормам і є продовженням репресій, які відбуваються протягом останнього місяця.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Гарібашвілі пригрозив їй в'язницею.

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