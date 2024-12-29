МВД Грузии сообщило о задержании под парламентом шести протестующих

Грузинская полиция задержала 6 протестующих на проспекте Руставели по административным статьям.

Об этом изданию Tabula сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии, передает "Европейская правда".

Митинг на Руставели проходил мирно, когда милиция начала жестоко задерживать протестующих.

Как сообщает Sova, омбудсмен Грузии Леван Иоселиани заявил, что сотрудники аппарата Народного защитника установят местонахождение лиц, задержанных во время митинга на проспекте Руставели, и посетят всех лиц, которых доставят в изоляторы временного содержания.

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АМЮГ (НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии") осудила задержание на проспекте Руставели сотрудниками полиции. Организация подчеркивает, что задержаны мирные демонстранты и что процесс задержаний сопровождается насильственными методами, а именно "участников акции хватают за волосы, тащат по земле".

Организация отмечает, что такие действия нарушают право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений, не соответствуют правовым нормам и являются продолжением репрессий, которые происходят в течение последнего месяца.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Гарибашвили пригрозил ей тюрьмой.

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