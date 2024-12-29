Нордично-Балтійські країни вкотре закликали до нових виборів у Грузії
Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.
Про це йдеться у заяві восьми країн, яку поширила глава МЗС Латвії Байба Браже, передає "Європейська правда".
Країни висловили серйозну стурбованість ситуацією в Грузії і нагадали про заклик до ретельного та неупередженого розслідування порушень, про які повідомлялося напередодні та під час парламентських виборів 26 жовтня.
Вони засудили насильство і залякування проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ; а також засудили погрози, спрямовані на адресу опозиційної президентки Саломе Зурабішвілі.
"Як давні друзі Грузії та прихильники європейських прагнень грузинського народу, ми стурбовані шляхом країни до глибшої поляризації та кризи. Грузія терміново потребує виходу з кризи та відновлення суспільної довіри до її демократичних інститутів.
Ми закликаємо грузинську владу вжити негайних заходів у цьому напрямку, в тому числі шляхом виконання виборчих рекомендацій ОБСЄ та розгляду можливості проведення нових виборів на основі цих рекомендацій", – йдеться у заяві.
29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.
Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Гарібашвілі пригрозив їй в'язницею.
Протягом дня під парламентом Грузії триває протест, повідомляли про сутички і затримання.
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