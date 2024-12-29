Нордично-Балтійські країни вкотре закликали до нових виборів у Грузії

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Про це йдеться у заяві восьми країн, яку поширила глава МЗС Латвії Байба Браже, передає "Європейська правда".

Країни висловили серйозну стурбованість ситуацією в Грузії і нагадали про заклик до ретельного та неупередженого розслідування порушень, про які повідомлялося напередодні та під час парламентських виборів 26 жовтня.

Вони засудили насильство і залякування проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ; а також засудили погрози, спрямовані на адресу опозиційної президентки Саломе Зурабішвілі.

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"Як давні друзі Грузії та прихильники європейських прагнень грузинського народу, ми стурбовані шляхом країни до глибшої поляризації та кризи. Грузія терміново потребує виходу з кризи та відновлення суспільної довіри до її демократичних інститутів.

Ми закликаємо грузинську владу вжити негайних заходів у цьому напрямку, в тому числі шляхом виконання виборчих рекомендацій ОБСЄ та розгляду можливості проведення нових виборів на основі цих рекомендацій", – йдеться у заяві.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Гарібашвілі пригрозив їй в'язницею.

Протягом дня під парламентом Грузії триває протест, повідомляли про сутички і затримання.

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