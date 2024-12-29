Нордично-Балтийские страны в очередной раз призвали к новым выборам в Грузии

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

Об этом говорится в заявлении восьми стран, которое распространила глава МИД Латвии Байба Браже, передает "Европейская правда".

Страны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Грузии и напомнили о призыве к тщательному и беспристрастному расследованию нарушений, о которых сообщалось накануне и во время парламентских выборов 26 октября.

Они осудили насилие и запугивание против мирных протестующих, политиков и представителей СМИ; а также осудили угрозы, направленные в адрес оппозиционного президента Саломе Зурабишвили.

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"Как давние друзья Грузии и сторонники европейских стремлений грузинского народа, мы обеспокоены путем страны к более глубокой поляризации и кризису. Грузия срочно нуждается в выходе из кризиса и восстановлении общественного доверия к ее демократическим институтам.

Мы призываем грузинские власти принять немедленные меры в этом направлении, в том числе путем выполнения избирательных рекомендаций ОБСЕ и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", – говорится в заявлении.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Гарибашвили пригрозил ей тюрьмой.

В течение дня под парламентом Грузии продолжается протест, сообщали о столкновениях и задержаниях.

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