Редактор немецкого Welt уволилась после публикации колонки Маска в поддержку ультраправых

Американский миллиардер и будущий советник Дональда Трампа Илон Маск опубликовал колонку в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в газете Welt am Sonntag, что заставило редактора отдела подать в отставку в знак протеста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Статья на немецком языке появилась онлайн в субботу, а в воскресенье была опубликована во флагманской газете медиа-группы Axel Springer, которая также владеет сайтом политических новостей США Politico.

Маск использует популистский язык, пытаясь отрицать экстремистский наклон "АдГ", а колонка развивает его пост на своей социальной платформе X (Twitter), в котором он заявил, что "только „АдГ" может спасти Германию".

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"Изображение "АдГ" как правого экстремизма явно ошибочно, учитывая, что Алиса Вайдель, лидер партии, имеет однополую партнершу из Шри-Ланки! Вам это кажется похожим на Гитлера? Оставьте!", – пишет Маск.

Национальная разведывательная служба Германии классифицирует "АдН" на национальном уровне как подозреваемую в экстремизме с 2021 года.

Вскоре после того, как статья была опубликована в интернете, редактор раздела мнений Ева Мари Когель использовала сеть Маска X, чтобы сообщить, что она подала в отставку.

"Мне всегда нравилось возглавлять отдел колонок в Welt и Wams. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера после печати я подала заявление об отставке", – написала она.

В субботу свое мнение высказали высокопоставленные представители Welt Group.

"Демократия и журналистика процветают благодаря свободе выражения мнений. Это включает в себя работу с поляризацией позиций и их журналистскую классификацию", – заявили агентству Reuters назначенный главный редактор газеты Ян Филипп Бургард и Ульф Пошардт, который займет должность издателя с 1 января.

Они сказали, что обсуждение статьи Маска, которая получила около 340 комментариев через несколько часов после публикации, было "очень показательным".

Под колонкой Маска газета опубликовала ответ Бургарда.

"Диагноз Маска правильный, но его терапевтический подход, что только "АдН" может спасти Германию, фатально ошибочен", – написал он, имея в виду желание „АдН" выйти из Европейского Союза и искать сближения с Россией, а также умиротворения Китая.

Позже Маск и Вайдель опубликовали ссылку на статью на X.

Поддержка AfD со стороны Маска, который также отстаивал свое право влиять на немецкую политику из-за своих "значительных инвестиций", появилась в то время, когда немцы должны проголосовать 23 февраля после того, как коалиционное правительство во главе с канцлером Германии Олафом Шольцем распалось в конце этой осени.

АдГ занимает второе место в опросах общественного мнения и может помешать созданию правоцентристского или левоцентристского большинства, но основные, более центристские партии Германии пообещали избегать любой поддержки со стороны АдГ на национальном уровне.

Как сообщалось, Социал-демократическая партия Германии считает рекомендацию американского миллиардера Илона Маска голосовать за ультраправую "Альтернативу для Германии" "атакой на немецкую демократию".