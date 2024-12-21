У партії Шольца стурбовані втручанням у виборчу кампанію з боку Маска та Путіна

Соціал-демократична партія Німеччини вважає рекомендацію американського мільярдера Ілона Маска голосувати за ультраправу "Альтернативу для Німеччини" "атакою на німецьку демократію".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Кожного демократа має турбувати, якщо Путін і Маск одночасно втручаються у виборчу кампанію в Німеччині", – заявив голова СДПН Ларс Клінгбайль у зв'язку з достроковими федеральними виборами.

"Той факт, що обидві сторони підтримують "АдН", говорить сам за себе", – зазначив він.

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За словами Клінгбайля, пост Маска показує, "що ми повинні готуватися до жорсткої виборчої кампанії: не тільки в нашій власній країні проти брехні і підбурювання з боку "АдН", але і з боку акторів ззовні, які хочуть атакувати німецьку демократію і дестабілізувати нашу країну".

В п'ятницю Маск втрутився у виборчу кампанію в Німеччині, назвавши ультраправу Альтернативу для Німеччини ("АдН") рятівником країни, викликавши іронічну реакцію канцлера Олафа Шольца.