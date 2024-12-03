Поліція Фінляндії не розслідує пошкодження кабелю як злочин

Фінляндія не має підстав підозрювати, що розрив наземного волоконно-оптичного кабелю у двох місях був злочином.

Про це Reuters повідомили у поліції, передає "Європейська правда".

Як відомо, між Швецією і Фінляндією стався обрив інтернет-кабелю, наразі компанія GlobalConnect працює над усуненням несправностей.

Після заяв про те, що це може бути злочин, поліція Фінляндії заявила, що не має підстав так вважати.

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Агентство передає, що скандинавські телекомунікаційні групи GlobalConnect і Elisa заявили, що одне з двох пошкоджень, яке сталося в понеділок, найімовірніше, було спричинене земляними роботами.

GlobalConnect все ще розслідує другий інцидент.

Фінська поліція намагається з'ясувати, що сталося, але поки що не розпочала кримінальне розслідування.

"Виходячи з поточної інформації, у нас немає підстав підозрювати злочин у цьому випадку", – повідомив агентству інспектор Теему Сауконіємі з Національної поліцейської ради Фінляндії.

Зауважимо, цей інцидент відбувся після того, як у листопаді стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Того ж місяця у Литві заявили про пошкодження кабелю зв'язку між країною та Швецією у Балтійському морі.

Від низки європейських топпосадовців і раніше лунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США казали, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.