Поліція Фінляндії не розслідує пошкодження кабелю як злочин
Фінляндія не має підстав підозрювати, що розрив наземного волоконно-оптичного кабелю у двох місях був злочином.
Про це Reuters повідомили у поліції, передає "Європейська правда".
Як відомо, між Швецією і Фінляндією стався обрив інтернет-кабелю, наразі компанія GlobalConnect працює над усуненням несправностей.
Після заяв про те, що це може бути злочин, поліція Фінляндії заявила, що не має підстав так вважати.
Агентство передає, що скандинавські телекомунікаційні групи GlobalConnect і Elisa заявили, що одне з двох пошкоджень, яке сталося в понеділок, найімовірніше, було спричинене земляними роботами.
GlobalConnect все ще розслідує другий інцидент.
Фінська поліція намагається з'ясувати, що сталося, але поки що не розпочала кримінальне розслідування.
"Виходячи з поточної інформації, у нас немає підстав підозрювати злочин у цьому випадку", – повідомив агентству інспектор Теему Сауконіємі з Національної поліцейської ради Фінляндії.
Зауважимо, цей інцидент відбувся після того, як у листопаді стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.
Того ж місяця у Литві заявили про пошкодження кабелю зв'язку між країною та Швецією у Балтійському морі.
Від низки європейських топпосадовців і раніше лунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США казали, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.