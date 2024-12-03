Полиция Финляндии не расследует повреждение кабеля как преступление

Финляндия не имеет оснований подозревать, что разрыв наземного волоконно-оптического кабеля в двух месяцах был преступлением.

Об этом Reuters сообщили в полиции, передает "Европейская правда".

Как известно, между Швецией и Финляндией произошел обрыв интернет-кабеля, сейчас компания GlobalConnect работает над устранением неисправностей.

После заявлений о том, что это может быть преступление, полиция Финляндии заявила, что у страны нет оснований так считать.

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Агентство передает, что скандинавские телекоммуникационные группы GlobalConnect и Elisa заявили, что одно из двух повреждений, которое произошло в понедельник, скорее всего, было вызвано земляными работами.

GlobalConnect все еще расследует второй инцидент.

Финская полиция пытается выяснить, что произошло, но пока не начала уголовное расследование.

"Исходя из текущей информации, у нас нет оснований подозревать преступление в этом случае", – сообщил агентству инспектор Теему Саукониеми из Национального полицейского совета Финляндии.

Заметим, этот инцидент произошел после того, как в ноябре стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

В том же месяце в Литве заявили о повреждении кабеля связи между страной и Швецией в Балтийском море.

От ряда европейских топ-чиновников и ранее звучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорили, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.