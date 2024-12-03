У Сербії протестувальники штурмували мерію міста, де від обвалу на вокзалі загинули 15 людей

У сербському місті Новий Сад група активістів, громадян та місцевих депутатів від опозиції намагалася силою увійти до будівлі міськради, коли там розглядалося питання відставки мера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1 info.

Опозиційні партії в Скупщині (парламенті) міста Новий Сад подали запит на скликання позачергової сесії трохи більше двох тижнів тому, пояснюючи це тим, що і мер Мілан Джурич, і його попередник, нинішній прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, мали достатньо часу, щоб "відчути моральну відповідальність і подати у відставку" у зв'язку із загибеллю 15 осіб внаслідок обвалу будівлі крівлі вокзалу на початку листопада.

Засідання Скупщини Нового Саду, на якому обговорювалася відставка Джурича, супроводжувалося інцидентами. Опозиція закликала громадян прийти до будівлі мерії об 11:52 і висловити своє невдоволення 15-хвилинним шумом у зв'язку з трагедією на вокзалі.

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Novi Sad.



Ispred Skupštine Grada.

15 minuta buke. pic.twitter.com/UPdQinOjjU – Saška Radujkov (@RadujkovSaska) December 3, 2024

Група активістів, громадян і депутатів при цьому намагалася штурмувати будівлю. Сталася штовханина з поліцією.

Sednicu Skupštine Novog Sada na kojoj se raspravljalo o razrešenju gradonačelnika Milana Đurića obeležili incidenti. Grupa aktivista, građana i odbornika pokušala da uđe u zgradu. Došlo je do guranja s policijom. Jedan mladić povređen – sumnja se da ga je pretukla policija, drugi… pic.twitter.com/qlBO8uo2LJ – TV N1 Beograd (@n1srbija) December 3, 2024

Один молодий чоловік постраждав – є підозра, що його побили поліцейські, інший був затриманий.

фото N1 info

Голосування щодо відставки мера зрештою відбулося – Джурич залишається міським головою.

Депутати керівної Сербської прогресивної партії (партія президента Сербії Александара Вучича) стверджують, що те, що робить опозиція, є звичайним піаром, та звинувачують опозицію у зловживанні трагедією.

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

Трагедія викликала обурення сербів, які говорили, що загибель людей стала результатом корупції. У Новому Саді з початку листопада тривають протести опозиції.

Раніше сербська прокуратура заарештувала 11 людей у зв'язку з трагедією – зокрема колишнього міністра будівництва Горана Весича, якого пізніше відпустили.