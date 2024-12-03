В Сербии протестующие штурмовали мэрию города, где от обвала на вокзале погибли 15 человек
Новости — Вторник, 3 декабря 2024, 16:42 —
В сербском городе Нови-Сад группа активистов, граждан и местных депутатов от оппозиции пыталась силой войти в здание горсовета, когда там рассматривался вопрос отставки мэра.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1 info.
Оппозиционные партии в Скупщине (парламенте) города Нови-Сад подали запрос на созыв внеочередной сессии чуть более двух недель назад, объясняя это тем, что и мэр Милан Джурич, и его предшественник, нынешний премьер-министр Сербии Милош Вучевич, имели достаточно времени, чтобы "почувствовать моральную ответственность и подать в отставку" в связи с гибелью 15 человек в результате обвала здания вокзала в начале ноября.
Заседание Скупщины Нови-Сада, на котором обсуждалась отставка Джурича, сопровождалось инцидентами. Оппозиция призвала граждан прийти к зданию мэрии в 11:52 и выразить свое недовольство 15-минутным шумом в связи с трагедией на вокзале.
Novi Sad.– Saška Radujkov (@RadujkovSaska) December 3, 2024
Ispred Skupštine Grada.
15 minuta buke. pic.twitter.com/UPdQinOjjU
Группа активистов, граждан и депутатов при этом пыталась штурмовать здание. Произошла потасовка с полицией.
Sednicu Skupštine Novog Sada na kojoj se raspravljalo o razrešenju gradonačelnika Milana Đurića obeležili incidenti. Grupa aktivista, građana i odbornika pokušala da uđe u zgradu. Došlo je do guranja s policijom. Jedan mladić povređen – sumnja se da ga je pretukla policija, drugi… pic.twitter.com/qlBO8uo2LJ– TV N1 Beograd (@n1srbija) December 3, 2024
Один молодой человек пострадал – есть подозрение, что его избили полицейские, другой был задержан.
Голосование по отставке мэра в конце концов состоялось – Джурич остается мэром.
Депутаты правящей Сербской прогрессивной партии (партия президента Сербии Александара Вучича) утверждают, что то, что делает оппозиция, является обычным пиаром, и обвиняют оппозицию в злоупотреблении трагедией.
Напомним, кровля на входе в вокзал города Нови-Сад внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.
Трагедия вызвала возмущение людей, которые говорили, что гибель людей стала результатом коррупции. В Нови-Саде с начала ноября продолжаются протесты оппозиции.
Ранее сербская прокуратура арестовала 11 человек в связи с трагедией – в частности, бывшего министра строительства Горана Весича, которого позже отпустили.