В Сербии протестующие штурмовали мэрию города, где от обвала на вокзале погибли 15 человек

В сербском городе Нови-Сад группа активистов, граждан и местных депутатов от оппозиции пыталась силой войти в здание горсовета, когда там рассматривался вопрос отставки мэра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1 info.

Оппозиционные партии в Скупщине (парламенте) города Нови-Сад подали запрос на созыв внеочередной сессии чуть более двух недель назад, объясняя это тем, что и мэр Милан Джурич, и его предшественник, нынешний премьер-министр Сербии Милош Вучевич, имели достаточно времени, чтобы "почувствовать моральную ответственность и подать в отставку" в связи с гибелью 15 человек в результате обвала здания вокзала в начале ноября.

Заседание Скупщины Нови-Сада, на котором обсуждалась отставка Джурича, сопровождалось инцидентами. Оппозиция призвала граждан прийти к зданию мэрии в 11:52 и выразить свое недовольство 15-минутным шумом в связи с трагедией на вокзале.

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Novi Sad.



Ispred Skupštine Grada.

15 minuta buke. pic.twitter.com/UPdQinOjjU – Saška Radujkov (@RadujkovSaska) December 3, 2024

Группа активистов, граждан и депутатов при этом пыталась штурмовать здание. Произошла потасовка с полицией.

Sednicu Skupštine Novog Sada na kojoj se raspravljalo o razrešenju gradonačelnika Milana Đurića obeležili incidenti. Grupa aktivista, građana i odbornika pokušala da uđe u zgradu. Došlo je do guranja s policijom. Jedan mladić povređen – sumnja se da ga je pretukla policija, drugi… pic.twitter.com/qlBO8uo2LJ – TV N1 Beograd (@n1srbija) December 3, 2024

Один молодой человек пострадал – есть подозрение, что его избили полицейские, другой был задержан.

фото N1 info

Голосование по отставке мэра в конце концов состоялось – Джурич остается мэром.

Депутаты правящей Сербской прогрессивной партии (партия президента Сербии Александара Вучича) утверждают, что то, что делает оппозиция, является обычным пиаром, и обвиняют оппозицию в злоупотреблении трагедией.

Напомним, кровля на входе в вокзал города Нови-Сад внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.

Трагедия вызвала возмущение людей, которые говорили, что гибель людей стала результатом коррупции. В Нови-Саде с начала ноября продолжаются протесты оппозиции.

Ранее сербская прокуратура арестовала 11 человек в связи с трагедией – в частности, бывшего министра строительства Горана Весича, которого позже отпустили.