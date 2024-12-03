Президентка Грузії відреагувала на відмову КС розглянути скасування результату виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила розчарування рішенням Конституційного суду, який відмовився розглядати позов з вимогою скасувати результати парламентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить "Ехо Кавказу".

На брифінгу після оголошення рішення суду Зурабішвілі заявла, що він "оголосив вирок сам собі, країні, та усім інституціям" і знищив шанс на "повернення у конституційні рамки".

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На думку президентки, тепер у Грузії не залишається легітимних установ – ані парламенту, ані уряду, ані Конституційного суду.

Також вона звинуватила в узурпації влади і встановленні "насильницького режиму" почесного голову керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіну Іванішвілі.

Нагадаємо, КС Грузії не взяв до розгляду позови президентки і 30 депутатів від опозиції про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня.

Як відомо, грузинська опозиція не визнала результати виборів і планує бойкотувати роботу законодавчого органу.

28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі прагнути до переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Цей крок влади спровокував щоденні акції протесту із сутичками під парламентом, які жорстко розганяють. Загальна кількість затриманих за цей час перевищує 200 осіб. Акції протесту проходять і в інших містах.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".