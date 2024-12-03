Президент Грузии отреагировала на отказ КС рассмотреть отмену результата выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила разочарование решением Конституционного суда, который отказался рассматривать иск с требованием отменить резульаты парламентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводит "Эхо Кавказа".

На брифинге после объявления решения суда Зурабишвили заявила, что он "объявил приговор сам себе, стране и всем институтам" и уничтожил шанс на "возвращение в конституционные рамки".

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По мнению президента, теперь в Грузии не остается легитимных учреждений – ни парламента, ни правительства, ни Конституционного суда.

Также она обвинила в узурпации власти и установлении "насильственного режима" почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

Напомним, КС Грузии не принял к рассмотрению иски президента и 30 депутатов от оппозиции об отмене результатов парламентских выборов 26 октября.

Как известно, грузинская оппозиция не признала результаты выборов и планирует бойкотировать работу законодательного органа.

28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Этот шаг властей спровоцировал ежедневные акции протеста со столкновениями под парламентом, которые жестко разгоняют. Общее количество задержанных за это время превышает 200 человек. Акции протеста проходят и в других городах.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".